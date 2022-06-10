В Сети появилось видео предполагаемого уничтожения кораблей ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Средний десантный корабль «Юрий Олефиренко»

В интернете появилось видео предполагаемого уничтожения украинских военных кораблей под Николаевом, его опубликовал Telegram-канал «Хайлайт». Сообщается, что российским вооруженным силам, предположительно, удалось уничтожить такие военные суда, как малый противолодочный корабль (МПК) «Винница», бортовой номер «А 206» (корвет по классификации НАТО) и средний десантный (СДК) корабль «Юрий Олефиренко». После наступательных действий ВС РФ оказался открытым водный путь на город Очаков.

Малый противолодочный корабль «Винница» затоплен. По «Юрию Олефиренко» принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана, - публикует канал сообщение источника.

В сообщении уточняется, что помимо открытия водного пути на Очаков, удалось освободить часть Николаевской области – район Кинбурнской косы. У этого участка очень важное стратегическое значение в ходе российской спецоперации.

Ранее стало известно, что в Тихом океане завершились очередные учения группировки сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Военные отрабатывали практические действия, в целом более 300 боевых упражнений, сообщили в Минобороны РФ.