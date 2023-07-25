В Сети появилось видео переброски польской техники к белорусской границе

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Военкор Юрий Котенок опубликовал в Telegram видео переброски польской военной техники к белорусской границе. На кадрах видно, как колонна бронетехники перемещается по шоссе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург 23 июля на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. По его словам, власти Польши «подключили» к этому немалое количество наемных бойцов и основные стратегические резервы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. На совещании с постоянными членами Совета безопасности Нарышкин отметил, что Варшава может ввести свои войска на Западную Украину. По его сведениям, на Западе также растет «осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос времени».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в МИД страны был вызван посол России из-за слов Путина о том, что благодаря позиции Сталина Польша получила «значительные земли» на западе, которые в прошлом принадлежали Германии. Моравецкий, в свою очередь, назвал Сталина военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков.