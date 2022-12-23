Sky News показал спутниковые фото Киева в начале года и в конце

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки Киева в феврале и ноябре 2022 года, чтобы показать, как в столице Украины изменилась ситуация с электроснабжением. Фото сделаны при помощи спутников NASA Suomi и NOAA-20. Телеканал отмечает, что в конце ноября энергосистема Украины стала испытывать огромные проблемы

Мощные камеры, каждая из которых весит столько же, сколько рояль, фиксируют пульс страны — мерцание уличных фонарей, вывески магазинов и кухонные окна. Снимки высокого разрешения с двух спутников показывают, насколько слабым стал этот импульс, — указано в сообщении канала.

23 декабря национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что страна испытывает существенный дефицит мощности. Сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии, в связи с чем до всех регионов доведены лимиты потребления, при превышении которых применяются аварийные ограничения.

Ранее американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлена оставшаяся без света Украина. На фото видно, что страна остается практически в полной темноте, при этом вокруг нее — яркие пятна от света в городах соседних стран.