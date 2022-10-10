В Сети появилась карта ракетных ударов по территории Украины

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи украинского сегмента социальных сетей распространяют карту городов Украины, где утром прогремели взрывы, сообщает RT. Власти страны содержание карты пока не прокомментировали.

Места ударов помечены на карте значками пламени. Они нанесены рядом с названиями практически всех крупных городов страны — Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр и других. В общей сложности таких значков на карте 16.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за столицей серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил граждан не покидать укрытий.

Минобороны Росси показало кадры пуска ракет по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что все намеченные цели поражены.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя удары, заявил, что «первый эпизод сыгран», а за ним будут другие. Он выразил уверенность, что Россия продолжит действовать и ее целью должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, который представляет постоянную, прямую и явную угрозу РФ.