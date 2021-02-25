В Сеть попало видео обыска и задержаний в офисе партии Медведчука

https://static.news.ru/photo/6894c8ac-7797-11eb-8823-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MedvedchukVV/twitter.com

В киевском офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проходят обыски и задержания.

На месте работает спецназ, сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Также в Сети появился ролик с места событий, автором которого стал украинский политик и общественный деятель Илья Кива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Медведчук считает санкции в отношении себя и супруги Оксаны Марченко «торжеством анархии». Он подчеркнул, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Политик полагает, что украинские власти его боятся и поэтому поступают таким образом. Глава ОПЗЖ пообещал продолжать политическую борьбу, а также предупредил, что не предаст страну, где похоронены родители и учатся его дети.

Санкции наложены на всё имущество Медведчука по статье «финансирование терроризма». В чёрный список также попала гражданская жена депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Кроме них ограничительные меры затронули пять граждан РФ и 19 юридических лиц, писал NEWS.ru.