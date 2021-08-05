В Сеть попали кадры белорусского «концлагеря»

В лесах под Минском обнаружили зону, огороженную забором с колючей проволокой, напоминающую концентрационный лагерь или колонию. Такое предположение делает CNN на основании полученных видеозаписей.

Территория лагеря в настоящее время пуста. По информации СМИ, данная зона может являться лагерем для политических диссидентов. Колония построена примерно в часе езды от Минска, близ посёлка Новоколосово. CNN пишет, что ранее в этих местах располагалось ракетное хранилище, оставшееся со времён СССР.

Как полагают белорусские активисты, власти страны могут прибегнуть к использованию подобных лагерей, если не останется мест в тюрьмах.

Неудивительно, что [президент Александр Лукашенко] пытается построить что-то вроде обычного лагеря для военнопленных, потому что новая волна протеста всё равно поднимется. Это может быть вызвано его заявлениями, это может быть вызвано экономической ситуацией. Но это придёт. Он это понимает, и он также хочет быть готовым к 2020 году больше, чем в прошлом году, — заявил белорусский журналист Франак Вячорка.

Журналисты CNN не смогли получить доступ к внутренним помещениям объекта близ Новоколосово, и нет никаких признаков того, что в лагере ещё находятся заключённые. Сотрудник западной разведки сообщил CNN, что использование объекта в качестве лагеря для военнопленных возможно, хотя у них не было прямых доказательств на этот счёт.

Местные жители в городе Новоколосово называют это сооружение «лагерем».

Мой друг Саша, строитель, сказал мне, что они отремонтировали это место. Есть три уровня колючей проволоки, и она электрифицирована. Я собирал здесь грибы, когда ко мне подошёл военный и сказал, что я не могу туда ходить, — цитирует CNN одного из местных жителей.

Два других свидетеля также наблюдали за военными патрулями.