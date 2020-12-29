В Сербию поступила первая партия вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/190a6644-4aa0-11eb-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Первая партия российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» успешно доставлена в Сербию.

Так, большие упаковки красного цвета привезли в институт вирусологии «Торлак» в Белграде. В присутствии журналистов одну из упаковок открыли и продемонстрировали коробки с препаратом «Спутник V», передаёт ТАСС.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Китае, заявил в ходе пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он также добавил, что переговоры затрагивают не только коммерческие вопросы, но и целый круг технических и организационных вопросов. Вопрос производства вакцины обсуждается непросто, однако уже наметился определённый прогресс.