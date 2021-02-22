В Сербию поступила новая партия российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5b5fa15a-74fb-11eb-a786-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/MARKO DJOKOVIC/ТАСС

В аэропорт Белграда прибыл самолёт с новой партией вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича.

Сербия и далее единственная страна в Европе, для которой российские власти одобрили поставку значительного количества вакцин, это говорит об отношении россиян к своим сербским братьям, — заявили в пресс-службе.

По словам Ненада, заказанные Сербией вакцины «Спутник V» будут полностью поставлены в конце марта — первой половине апреля.

Новые дозы вакцины поступили из Санкт-Петербурга, из компании «Биокад», где была запущена новая линия производства. В настоящее время в семимиллионной Сербии провакцинировали 1 млн 230 тысяч человек, передаёт ТАСС.

Ранее глава правительства Сербии Анна Брнабич, исходя из личного опыта, заявила, что прививка разработанной в РФ вакциной от COVID-19 «Спутник V» не влечёт побочных эффектов. Она рассказала, что 9 февраля в Белград прибыла вторая партия российской вакцины в количестве 50 тысяч доз.

Брнабич также указала, что Сербия ведёт переговоры с российской стороной о приобретении модифицированного препарата «Спутник лайт», которым можно прививать людей один раз. Также Белград согласовывает производство вакцины, созданной в РФ, на собственных мощностях, писал NEWS.ru.

Препарат был разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В августе 2020 года «Спутник V» получил регистрацию и вошёл в тройку мировых вакцин по количеству полученных одобрений от госрегуляторов разных стран.