Первая фаза вакцинации завершается в Сербии

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Власти Сербии рассчитывают в ближайшее время завершить первую вазу вакцинации населения от COVID-19 препаратами Pfizer и «Спутник V».

В рамках первой стадии планируется привить около 720 человек, работающих медиками или ухаживающих за пожилыми.

Мы завтра расширяем сеть пунктов вакцинации, уже сегодня будет действовать свыше 160 пунктов по всей Сербии, включая все поликлиники... В ближайшие 7-10 дней завершается вакцинация работников здравоохранения, сотрудников и подопечных геронтологических центров, — цитирует РИА Новости слова госсекретаря Минздрава страны Мирсада Джерлека.

По окончании первого этапа вакцинации начнётся фаза «1Б», в ходе которой прививки начнут делать пожилым гражданам Сербии старше 75 лет, а также лицам в возрасте от 64 лет, имеющим серьёзные заболевания.

Это даст возможность завершить первую фазу — 720 тысяч вакцинированных... Важно, что завтра прибывает новая партия вакцины от Pfizer, ожидаем прибытие «Спутника V», чтобы завершить эту первую фазу, — уточнил Джерлек.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что до конца января в страну поступят более 2 млн доз вакцин разных производителей, в феврале ожидается поставка ещё 1,5 млн доз. Власти Сербии согласовали план оперативной вакцинации, состоящих из трёх этапов и предполагающий иммунизацию более 20% населения в короткий срок.

6 января NEWS.ru писал, что в Сербии спикер парламента и глава МВД привились российской вакциной «Спутник V».