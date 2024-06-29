В Сербии задержали возможного соучастника теракта в Белграде МВД Сербии: задержан возможный соучастник теракта у посольства Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержан подозреваемый в пособничестве террористу, ранившего сотрудника полиции у израильского посольства в Белграде, мужчина, передает пресс-служба МВД Сербии слова главы ведомства страны Ивица Дачича. По его информации, возможным соучастником оказался местный житель 1999 года рождения.

В Белграде по подозрению в террористической деятельности задержан человек. Речь идет об Игоре Деспотовиче, родившемся в Белграде в 1999 году, — следует из заявления.

Как уточнил Дачич, Деспотовича уже задерживали на фоне администрирования им групп в интернете, призывавших к джихаду. При этом подозреваемый поддерживал связь с виновником нападения у посольства Израиля, констатировал он.

Ранее сообщалось, что попытка теракта произошла 29 июня у израильского диппредставительства в Белграде. Никто из сотрудников консульства не пострадал, посольство в настоящий момент закрыто. Неизвестный мужчина выстрелил из арбалета в полицейского, который дежурил возле здания. Злоумышленника ликвидировали ответным огнем.

До этого следователь по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амин Абасов восстановил хронологию теракта в Дербенте. Он рассказал, что боевики перед тем, как атаковать церковь, подожгли синагогу и убили двоих сторожей.