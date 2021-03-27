В Сербии задержали отломавшего крест на памятнике мигранта

https://static.news.ru/photo/42613010-8fc2-11eb-bed1-96000091f725_660.jpg Фото: Nemanja Cabric/XinHua/Global Look Press

Полиция Белграда задержала вандала, отломившего крест на памятнике в центре города. На поиски злоумышленника у сербских полицейских ушло меньше суток.

Инцидент произошёл вечером 27 марта. Мужчина сначала долго ходил вокруг памятника основателю сербского государства Стефану Немане, а потом отломал от него крест. Когда к нему бросились прохожие, он поспешил ретироваться с места преступления.

Виновником происшествия стал 28-летний мигрант из Афганистана, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Впрочем, вандализм не единственная статья обвинений в отношении задержанного. Ему также инкриминируют хранение наркотиков. Кроме того, как выяснилось, мужчина нарушил условия въезда в Сербию.

В ближайшее время ему предстоит предстать перед судом сразу по нескольким статьям обвинения.

Что касается факта вандализма, то поступок мигранта вызвал общественный резонанс в стране, так как в Сербии серьёзно относятся к православным традициям.

Ранее в Молдавии, как писал NEWS.ru, вандалы снесли мемориал воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии. Монумент был установлен в окрестностях села Иванча в советский период.