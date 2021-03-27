В Сербии задержали отломавшего крест на памятнике мигранта

Полиция Белграда задержала вандала, отломившего крест на памятнике в центре города. На поиски злоумышленника у сербских полицейских ушло меньше суток.
Инцидент произошёл вечером 27 марта. Мужчина сначала долго ходил вокруг памятника основателю сербского государства Стефану Немане, а потом отломал от него крест. Когда к нему бросились прохожие, он поспешил ретироваться с места преступления.
Виновником происшествия стал 28-летний мигрант из Афганистана,
Впрочем, вандализм не единственная статья обвинений в отношении задержанного. Ему также инкриминируют хранение наркотиков. Кроме того, как выяснилось, мужчина нарушил условия въезда в Сербию.
В ближайшее время ему предстоит предстать перед судом сразу по нескольким статьям обвинения.
Что касается факта вандализма, то поступок мигранта вызвал общественный резонанс в стране, так как в Сербии серьёзно относятся к православным традициям.
Ранее в Молдавии, как писал NEWS.ru, вандалы снесли мемориал воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии. Монумент был установлен в окрестностях села Иванча в советский период.