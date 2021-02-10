В Сербии задержали мужчину за телефонные угрозы Вучичу и его сыну

https://static.news.ru/photo/d79b4f60-6b93-11eb-8426-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сербские правоохранительные органы задержали мужчину, который угрожал по телефону президенту страны Александру Вучичу, его сыну и заместителю мэра Белграда.

По данным пресс-службы МВД республики, подозреваемый 1979 года рождения был задержан совместно с Агентством безопасности и информации.

Как предполагается, М.З. вечером во вторник позвонил в офис Сербской прогрессивной партии... и угрожал президенту Вучичу, его сыну Даниле и вице-мэру Белграда Горану Весичу, — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина помещён под стражу га 48 часов, дело передано в прокуратуру, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл на фоне сообщений полиции об угрозах безопасности сербского лидера. По словам начальника управления уголовной полиции Богдана Пушича, на Вучича могли совершить покушение во время открытия памятника основателю Сербского государства Стефану Немане, которое состоялось 27 января.

Как писал NEWS.ru, ранее рабочая группа Министерства внутренних дел Сербии собрала доказательства незаконного прослушивания Александра Вучича. Силовики опросили большое количество лиц и собрали доказательства того, что президент Сербии и члены его семьи незаконно прослушивались.