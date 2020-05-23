В Сербии второй раз за два месяца никто не умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/932ee84c-9dd4-11ea-86e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Сербии второй раз за два месяца не зафиксировано за сутки скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве страны.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от заболевания, вызываемого коронавирусом. А 22 мая впервые сутки прошли без жертв COVID-19, на следующий день умер один человек.

За последние 24 часа не было умерших от коронавируса. Общее число скончавшихся с начала пандемии составило 238 человек. Выявлены 67 новых инфицированных коронавирусом, всего — 11 159 заражённых, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Как писал NEWS.ru, 17 мая сербский Минздрав зафиксировал двукратное увеличение числа заразившихся коронавирусом за сутки. Власти Сербии предупредили, что в случае возобновления роста заболеваемости жёсткие ограничительные меры могут быть введены повторно.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).