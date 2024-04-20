В Сербии усомнились в авторитете ООН из-за резолюции по Сребренице Парламент Сербии: резолюция о геноциде в Сребренице подрывает авторитет ООН

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Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года, которое запланировано в рамках предстоящей Генассамблеи ООН грозит обесцениванием этого понятия, заявила экс-премьер, председатель парламента республики Ана Брнабич на брифинге по итогам встречи с дипломатом из США. По ее словам, которые приводит РИА Новости, под вопросом также окажется авторитет ООН.

Если это окажется в повестке ГА ООН, впервые такой серьезный вопрос как геноцид будет решен простым голосованием. <...> Если таким образом подходить к этим вопросам <...>, тогда на ГА ООН появится такое число резолюций на эту тему <...>, что в конце концов этот термин потеряет свое значение, — заявила Брнабич.

Она не исключила, что именно в этом и заключается «чье-то намерение» — чтобы это слово больше ничего не значило. Спикер сербского парламента подчеркнула, что ситуация, когда простым голосованием решается вопрос такого уровня важности, очень опасна для ООН.

Как утверждает Брнабич, развитие событий в соответствующем ключе будет означать, что «большие и сильные успели разрушить самую важную международную организацию за мир и стабильности во всем мире».

Ожидается, что 2 мая на Генассамблее ООН состоится голосование по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице и запрете на отрицание факта геноцида. Власти Сербии считают, что резолюция провозглашает сербов «геноцидным народом» и ставит под вопрос легитимность существования Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что народ Сербии хочет вступить в Евросоюз, однако, согласно последним опросам, количество сторонников этой идеи уменьшается, поскольку люди устали ждать. По его словам, проблема в отношениях Белграда и Евросоюза кроется в Косово.