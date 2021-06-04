В Сербии стартовало производство вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/183af6fa-c52c-11eb-b564-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сербия стала первым европейским государством, в котором началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Старт работам был дан в пятницу, 4 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович, передаёт РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту страна применяла для вакцинации граждан четыре препарата от COVID, а именно: Pfizer, Спутник V, Astrazeneka и Sinopharm.

Российская сыворотка показала блестящий результат: на 100 тысяч привитых ни одного летального исхода, и только 31 случай заболевания коронавирусом в лёгкой и средней формах. Запуск производства происходит в контакте с Минздравом РФ, — сказал Попович.

Также в этот день в своём обращении к народу президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и национального лидера Владимира Путина за усилия, которые Москва предприняла для начала работ по производству препарата в республике. Его цитирует ТАСС.

Я горд тем фактом, что нам удалось сделать эту работу, — заметил Вучич.

Ранее стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев представит президенту России Владимиру Путину партнёров по производству вакцины «Спутник V». Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ.

Он добавил, что всё больше стран проявляют интерес к производству вакцины, среди них Венгрия, Вьетнам, Италия, Иран и другие. Дмитриев подчеркнул, что Россия является практически единственным игроком, который предлагает по-настоящему партнёрство по производству вакцин, и все страны это понимают.