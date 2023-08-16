В Сербии сравнили ситуацию в Коссово с Донбассом

Фото: МО Украины

Албанцы делают с сербами в Косово и Метохии то же, что киевские власти творят с русскими в Донбассе с 2014 года, заявил РИА Новости генерал-майор запаса, президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович. Такое происходит при поддержке США, отметил он.

В Югославии сейчас на территории так называемого Косово и Метохии албанцы с помощью США делают то же, что киевский режим с 2014 года делал с русскими на Украине, — сказал Кастратович.

Однако, по словам генерала, президент РФ Владимир Путин решил защитить россиян, начав специальную военную операцию на Украине. Кастратович назвал такой шаг российского лидера «превентивным ударом».

Недавно сербский президент Александр Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах западных стран на фоне введения санкций Вашингтона против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). В четверг он говорил об усиливающимся давлении на Сербию и РС БиГ в свете украинского конфликта. Также Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность граждан страны в Косово и Метохии. По словам сербского лидера, это входит в обязанности сил Североатлантического альянса, согласно Резолюции 1244 СБ ООН.