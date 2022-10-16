В Сербии сообщили об угрозе исчезновения страны без дружбы с Россией Глава МВД Сербии Вулин заявил об угрозе исчезновения страны без дружбы с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Вулин

Физическое существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин в беседе с сербским изданием «Новости». По его мнению, чем раньше в Белграде признают, что Сербия не нужна ЕС, тем лучше.

Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии, — сказал он.

Министр добавил, что отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами, которые принимают Сербию без шантажа и условий, — это ее будущее.

Александр Вулин ранее отметил, что восьмой пакет санкций ЕС против РФ является первыми рестрикциями, введенными против Белграда. Он добавил, что Сербия сильно зависит от поставок российской нефти через Хорватию, на транспортировку которой были наложены ограничения.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд.