Сербский депутат оценил возможность регистрации «Спутника V» в ЕС

https://static.news.ru/photo/06a31ac0-c76c-11eb-8818-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Сербы никак не могут повлиять на вопрос с регистрацией Европейским лекарственным агентством (EMA) российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Однако в стране уверены, что ЕМА сделает это. Таким мнением с журналистами поделился председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич. Его слова передаёт РИА Новости.

По мнению Дачича, не стоит рассматривать регистрацию российской вакцины в Европе с политической точки зрения. Необходимо в первую очередь думать о здоровье людей.

Уверен, что Европейское лекарственное агентство зарегистрирует «Спутник V», однако мы не можем влиять на Европейский союз, — сказал политик.

Ранее стало известно, что Сербия стала первым европейским государством, в котором началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Старт работам был дан в пятницу, 4 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

Также в этот день в своём обращении к народу президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и национального лидера Владимира Путина за усилия, которые Москва предприняла для начала работ по производству препарата в республике.