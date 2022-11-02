В Сербии сообщили о неизвестных беспилотниках вблизи Косово Премьер Сербии Брнабич: позиции сербских военных вблизи Косово снимали беспилотники

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ана Брнабич

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что беспилотники неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией. При повторении подобной ситуации БПЛА будут сбиваться, отметила она в эфире Радио и телевидения Сербии.

Беспилотники снимали наши позиции в наземной зоне безопасности и две наших казармы, меня оповестил президент и верховный главнокомандующий, он дал приказ усилить «полицейскую защиту» в воздухе, этот приказ остается в силе и будет действовать постоянно, — рассказала премьер.

Брнабич не стала предполагать, кто мог запустить беспилотники. К моменту, когда в воздух поднялись сербские МиГ-29, БПЛА скрылись.

Ранее стало известно, что сербским военным позволили сбивать все неподконтрольные Белграду дроны в небе над Центральной Сербией. Такое поручение дал президент страны Александр Вучич. Неопознанные беспилотники были обнаружены в небе в окрестностях города Рашка, который находится недалеко от косовской границы. Ситуация в Косово напряженная, косовары начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров.