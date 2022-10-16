В Сербии сообщили, что дипмиссию страны эвакуировали с Украины еще в марте МИД Сербии: посольство на Украине было эвакуировано из страны еще в начале марта

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Министерство иностранных дел Республики Сербия

Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны еще в начале марта, заявили РИА Новости в МИД страны. Ранее появилась информация о временном закрытии сербского диппредставительства в Киеве.

МИД Сербии сообщил 3 марта, что посольство временно закрыто, а сотрудники дипломатическо-консульского представительства эвакуированы в Белград, где продолжают выполнять свои обязанности, — заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве страны.

Представители сербского министерства указали, что заявление о закрытии было опубликовано еще в марте и, вероятно, воспринято журналистами ошибочно.

Ранее днем появилась информация, что посольство Сербии на Украине объявило о временном закрытии. Согласно заявлению, дата публикации которого не приводится, данное решение было принято из соображений безопасности. Сроки закрытия также не уточнялись.

В сообщении отмечалось, что граждане Сербии, находящиеся на территории Украины, могут звонить на телефон горячей линии для решения экстренных вопросов. Кроме того, они смогут обратиться в сербские посольства в соседних государствах.