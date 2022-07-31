В Сербии рассказали о причинах нарастания напряжения в Косово

Фото: Олег Иванов/РИА Новости

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что запрет Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из Косово и Метохии. Об этом сообщает сербское телевидение РТС.

В северной части Косовска-Митровицы 31 июля была объявлена воздушная тревога, объявлено, что на севере Косово сербы строят баррикады на проверенных узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. При этом дороги блокируются, а косовские албанцы массово собираются в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, «сербскую» сторону, где собираются местные сербы.

Местные СМИ сообщают, что перед новой базой пограничной полиции Косово в районе административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов спецназа с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.

Одновременно с этим президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Также сообщается, что он намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в регионе в самое ближайшее время.