«Происходит безумие»: Вучич охарактеризовал политику Запада в отношении РФ Вучич: Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Россию

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Страны Запада наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений. По его словам, которые приводит ТАСС, западная коалиция делает все, чтобы одержать победу над Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он назвал происходящее безумием.

Сейчас происходит безумие, так как все они думали, что [президент России Владимир] Путин будет легко побежден, а теперь они видят, что его нелегко победить. Сейчас все идет к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всем, — сказал он.

Вучич совместно с министром обороны Сербии Милошем Вучевичем осмотрел новые военные разработки. Президент также призвал наращивать производство беспилотников и указал на необходимость увеличения производства вооружений.

Ранее сербский лидер выразил мнение, что в сложившихся условиях нельзя исключать отправку западными странами своих войск в зону боевых действий на Украине. Он добавил, что Сербии необходимо найти самое лучшее решение в ситуации, когда положение дел будет становиться все хуже повсеместно. Вучич призвал граждан объединиться для защиты страны, а также оказать помощь сербам в Косово.