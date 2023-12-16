В Сербии рассказали, на сколько вырастут поставки российского газа Глава «Србиягаз» Баятович: поставки газа из РФ вырастут до 2,6 млрд кубометров

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне вырастут с 2 млрд кубометров до 2,4–2,6 млрд кубометров за счет наращивания суточных объемов прокачки в зимний период, рассказал РИА Новости гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович. По его словам, новые условия поставок будут действовать в течение полутора лет.

Мы ранее договорились с «Газпромом» об увеличении объемов поставок с 2 млрд кубических метров в год и получили к 6 млн кубометров зимой в сутки дополнительно сначала 2 млн, затем еще 3 млн кубометров, всего 11 млн кубометров в сутки. Такие условия по договору до июня 2025 года, — сказал Баятович.

Он добавил, что цена поставляемого в Сербию российского газа рассчитывается по нефтяной формуле. В результате страна получает топливо по цене около $300 за тысячу кубометров, что делает его самым дешевым в Европе.

Ранее сообщалось, что Австрия в октябре впервые получила 90% импортируемого природного газа из России, что является рекордным показателем. Министр по делам защиты климата, экологии и энергетики Леонора Гевесслер признала, что зависимость Австрии от российского природного газа остается слишком высокой.

До этого сообщалось, что Нидерланды в сентябре возобновили покупку у России сжиженного природного газа после трехмесячного перерыва. Страна приобрела 211,5 млн кубометров топлива стоимостью €109 млн.