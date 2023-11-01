В Сербии распустят парламент и проведут досрочные выборы Вучич подписал указ о роспуске сербского парламента

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента, передает агентство «Танюг». Также в стране будут проведены досрочные выборы народных депутатов.

Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года, — передает агентство слова Вучича.

Правительство Сербии выступило с соответствующим предложением 30 октября. После этого Вучич сообщил, что внеочередные парламентские выборы могут быть проведены в декабре. Одновременно в стране пройдет голосование за муниципальных депутатов.

Первой о соответствующем голосовании попросила оппозиция. Ожидается, что соответствующее решение президента снизит политическое напряжение, а также сформирует состав правительства до 2027 года, когда в Сербии будет проведена международная выставка EXPO.

В Грузии тем временем объявили импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Суд удовлетворил соответствующее решение, однако депутаты не смогли набрать нужное количество голосов для отставки главы государства. За уход президента с поста выступили лишь 86 человек вместо необходимых 100. Причиной объявления импичмента стало решение Зурабишвили поехать в Бельгию, Германию и Францию. Этим она нарушила запрет правительства.