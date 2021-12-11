В Сербии произвели 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Сербия с момента запуска производства вакцины «Спутник V» в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» произвела около 2 млн доз, сообщил ТАСС Ненад Попович, министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии. По его словам, в ближайшее время объём производства возрастёт в два раза. При этом в стране готовы и к выпуску другой, назальной версии препарата, а также «Спутника Лайт».

В институте «Торлак» произведено около 2 млн доз вакцины «Спутник V». Мы ожидаем, что в предстоящий период их будет произведено минимум 4 млн. Сербия стала первой страной в мире, которая начала производить «Спутник V» за границами России. Это результат договорённости лидеров нашей страны, президентов Александра Вучича и Владимира Путина, — отметил чиновник.

По его словам, большая часть сербов предпочла для вакцинации именно российскую вакцину.

У граждан Сербии есть огромное доверие к вакцине «Спутник V». Они верят в её высокую безопасность и эффективность, поэтому наибольшее число людей в Сербии решает сделать выбор именно в пользу этого препарата, — заявил Попович.

Он добавил, что власти республики в ближайшее время подпишут с Москвой соглашение о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник Лайт». По словам Поповича, этот интерес продиктован её отличными результатами в качестве бустерной дозы в России.

В настоящий момент продолжается процедура регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Республике Сербия. Ожидаем, что в кратчайшие сроки будет подписан договор о поставке первого миллиона доз вакцины «Спутник Лайт», — пояснил министр.

Как сказал Попович, в республике хотели бы также организовать производство «Спутника Лайт», а также назальной вакцины «Спутник V».

Мы оповестили наших российских партнёров о нашей заинтересованности применять в Сербии назальную вакцину «Спутник V», а я надеюсь, что мы будем и производить её в институте «Торлак». Наши мощности могут быть готовы к производству этой инновационной вакцины, и мы надеемся, что это будет одной из тем переговоров с нашими партнёрами из Минпромторга РФ и Российского фонда прямых инвестиций, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что переговоры о производстве российских вакцин на территории Сербии состоялся между президентами Путиным и Вучичем 3 февраля: в ходе разговора выяснилось, что эксперты из РФ помогут сербам наладить производство «Спутника V».

4 июня 2021 года президентами России и Сербии был дан старт производству «Спутника V» в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».