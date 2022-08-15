В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии, двое ранены

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На западе центральной части Сербии произошел взрыв в одном из цехов оборонного предприятия «Крушик», две сотрудницы получили ранения, передает сербский телеканал «РТС Планета». У одной из сотрудниц предприятия во время покраски в руках взорвался капсюль К34, с тяжелыми ранениями она была доставлена в больницу.

40-летняя работница серьезно пострадала, когда у нее в руке взорвался капсюль К34, — говорится в сообщении.

Вторая пострадавшая находилась рядом в цехе капсюлей, она получила менее серьезные ранения. Начато расследование инцидента, директор предприятия сформировал специальную комиссию для сотрудничества с Минобороны страны.

Предприятие находится в городе Валево примерно в 100 километрах на юго-запад от Белграда и является одной из крупнейших фабрик по производству вооружения.

27 июня в поселке Нагорном под Верхней Пышмой Свердловской области произошел взрыв, один человек погиб. Взрыв прогремел при распиле снаряда.

9 августа на территории аэродрома в районе поселка Новофедоровка в Крыму прозвучала серия взрывов. Минобороны России сообщило, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. В ведомстве добавили, что никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена. Отмечается, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.