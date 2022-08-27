Европа не сможет пережить украинский кризис, если спецоперация продлится еще год, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, сначала в Европе будет отменен рынок, а после исчезнет буквально «все», передает ТАСС. Тактика затягивания боевых действий со стороны России, по мнению Вучича, ведет к повышению цен на газ.
Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас. Этот год еще как-нибудь, следующий год, следующую зиму — пиши пропало! — сказал Вучич.
Ранее президент Сербии заявил, что в крупнейших европейских странах в скором времени ожидаются катаклизмы. Из-за энергетического кризиса не исключены массовые отключения света.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов. При этом, говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».