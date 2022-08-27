Европе предрекли смертельный кризис из-за Украины Вучич: Европа не переживет кризис на Украине, если он продлится еще год

Европа не сможет пережить украинский кризис, если спецоперация продлится еще год, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, сначала в Европе будет отменен рынок, а после исчезнет буквально «все», передает ТАСС. Тактика затягивания боевых действий со стороны России, по мнению Вучича, ведет к повышению цен на газ.

Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас. Этот год еще как-нибудь, следующий год, следующую зиму — пиши пропало! — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что в крупнейших европейских странах в скором времени ожидаются катаклизмы. Из-за энергетического кризиса не исключены массовые отключения света.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов. При этом, говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».