В Сербии потребовали уволить министра за призывы к санкциям против России Сербские социалисты потребовали отставки министра экономики за призывы ввести санкции против России

Фото: privreda.gov.rs

Раде Баста

Сербское «Движение социалистов» опубликовало призыв к премьер-министру страны Ане Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту, настаивающего на введении санкций в отношении России. В организации обвинили министра в некомпетентности и в том, что он позорит возглавляемое ведомство.

Мы призываем премьер-министра Сербии Ану Брнабич: уберите этого некомпетентного поджигателя войны и защитите честь и репутацию учреждения, которым он руководит, — говорится в сообщении.

Баста неоднократно высказывался за присоединение к санкционной политике ЕС, отмечая, что Сербии дорого обходится отказ от рестрикций. На встрече в представителями Международного валютного фонда (МВФ) 8 апреля он вновь высказал свою точку зрения по данному вопросу, добавив, что не понимает нежелание президента Александра Вучича вводит санкции.

Социалисты в ответ на это заявили, что Баста ранее проявил себя как «невоспитанный русофоб», а теперь показал, что в добавок к этому является «антигосударственным невеждой».

В конце марта глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что отказ Сербии вводить антироссийские санкции соответствует ее экономическим интересам, а требования Запада присоединиться к санкционной политике назвал несправедливыми. При этом он также указал на то, что товарооборот между Сербией и Россией снижается, в то время как у стран Запада, которые ввели санкции, наоборот, вырос.