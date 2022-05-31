В Сербии переизбрали президента Александр Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок

Президент Республики Сербия Александр Вучич / Фото Felix Zahn/photothek.net via Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич 31 мая вступил в должность президента Сербии на второй срок, сообщает РИА Новости. Сербский президент принес присягу перед парламентом — скупщиной. По результатам президентских выборов 3 апреля Вучич получил 58,59% голосов избирателей и победил в первом туре.

Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как её составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод <...>. Да поможет мне Бо​г, — заявил в своей присяге Вучич.

Ранее президент России Владимир Путин направил Александру Вучичу поздравительную телеграмму в честь его победы на президентских выборах в Республике Сербия. Глава государства отметил, что результаты голосования показывают высокий уровень поддержки сербскими гражданами курса Александра Вучича в сфере актуальных социально-экономических задач и ведения независимой внешней политики.