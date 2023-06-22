В Сербии отправили в отставку министра, призвавшего к санкциям против РФ Вечерне новости: министра хозяйства Сербии отправили в отставку после призыва к санкциям против России

Фото: srbija.gov.rs

Раде Баста

Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту, ранее призывавшего ввести санкции против России, отправили в отставку по запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы, сообщило издание «Вечерне новости» со ссылкой на источник. Газета отметила, что в последние месяцы политик часто делал заявления, которые противоречили официальной политике Белграда.

В запросе, который направлен премьеру Ане Брнабич, Дачич и Палма указали, что у Басты есть срок для ухода в отставку со всех постов, на которые его выдвинула их (правящая. — NEWS.ru) коалиция, что включает в себя и должность министра, — говорится в публикации.

Кроме того, обозреватели указали на то, что Баста выражал поддержку протестам оппозиции и призывал своих коллег из правительства выйти на улицы. Политика не было даже на сегодняшнем заседании правительства, на котором премьер-министр отметил, что министра «единогласно уволили».

Ранее Баста был исключен из партии за призывы ввести санкции против России. По словам Марковича, глава ведомства также призывал других членов кабмина присоединиться к протестам в Белграде. Сербский политик и глава партии «Единая Сербия» Драган Маркович заявил, что это связано с тем, что Баста призывал ввести санкции против России.