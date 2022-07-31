В Сербии опровергли сообщения о вводе войск в Косово Минобороны Сербии опровергло информацию о вводе войск в Косово и призвало СМИ не распространять дезинформацию

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Александр Вучич

Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе войск в самопровозглашенную Республику Косово, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В министерстве призвали СМИ не распространять дезинформацию и слухи.

Что касается большого количества дезинформации, намеренно размещенной в эфире администрацией Приштины и распространяемой через фальшивые аккаунты в социальных сетях и некоторые интернет-сайты, в которых говорится, что якобы произошли какие-то конфликты между сербской армией и так называемой косовской полицией, Министерство обороны сообщает, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии, — говорится в заявлении.

31 июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Он намерен выступить в ближайшее время с экстренным обращением к нации по поводу эскалации ситуации в регионе.

Ранее в ряде районов Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местное население начало строить баррикады.

Между тем косовские албанцы стали собираться в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. СМИ сообщили о том, что несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска «Ярине». Данная информация официально не подтверждена.