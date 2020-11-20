В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью патриарха Иринея

https://static.news.ru/photo/95c9b10a-2b40-11eb-8e22-fa163e074e61_660.jpg Патриарх сербский Ириней Фото: spc.rs

Власти Сербии объявили трёхдневный траур в связи с кончиной патриарха сербского Иринея. 90-летний владыка скончался утром в пятницу 20 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, траур продолжится с сегодняшнего дня до 22 ноября.

Патриарх проходил лечение в военном госпитале «Карабурма» в Белграде. Его госпитализировали 4 ноября и планировали выписать через 14 суток. 15 ноября состояние пациента ухудшилось, но врачам удалось его на какое-то время стабилизировать.

Ранее глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Сербии Александру Вучичу в связи с уходом из жизни патриарха сербского Иринея. В Москве отмечают, что работа владыки снискала ему заслуженные уважение и авторитет за пределами республики и в самой стране. Путин добавил, что Ириней прилагал усилия для продвижения духовных ценностей и старался укрепить единство православного мира. Президент отметил, что заслуги покойного сложно переоценить, писал NEWS.ru.

Также ранее от последствий коронавируса в Сербии умерли епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин и один из ключевых иерархов Сербской православной церкви митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

О смерти Амфилохия сообщили представители митрополии. Архиерей возглавлял движение «Не отдадим святыни», которое протестовало против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в стране. Священнослужителю удавалось выводить людей на улицы на крестные ходы. Возглавляемое Амфилохием движение объединило оппозицию. В итоге на выборах правившая партия социалистов Мило Джукановича проиграла в первый раз за 30 лет. Лидер демократов считает митрополита своим оппонентом, писал NEWS.ru.