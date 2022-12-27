В Сербии объявили о приведении вооруженных сил страны в боевую готовность Министр обороны Вучевич: ВС Сербии приведены в боевую готовность по приказу президента

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-премьер Сербии, министр обороны Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны приведены в боевую готовность. Такой приказ отдал верховный главнокомандующий, президент Александр Вучич. Слова министра приводит информационное агентство Tanjug.

Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности, — сказал Вучевич.

В свою очередь министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич сообщил о том, что в полную боевую готовность были приведены силы МВД страны.

Ранее начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович заявил, что обстановка в северных регионах самопровозглашенной Республики Косово требует присутствия вооруженных сил и внимания со стороны Сербии. По его словам, ситуация в регионе остаётся сложной.

Политолог Елена Гуськова поделилась мнением, что руководство Республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы ко вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.