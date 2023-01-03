В Сербии объяснили, почему не называют страны, не признающие Косово МИД Сербии сообщил о десятой стране, отозвавшей признание независимости Косово, но не назвал ее

Фото: Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Ивица Дачич

Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что десятая по счету страна отозвала признание независимости Косово. При этом полный перечень стран, подавших соответствующие заявления, в Белграде не разглашают, пишет местное издание «Вечерне новости».

Во-первых, мы уважаем их позицию и не хотим подвергать их давлению со стороны Приштины, а особенно со стороны их союзников. Мы должны быть осторожны. Во-вторых, мы в вашингтонских соглашениях взяли на себя обязательства остановиться с инициативой отзыва признания, и мы хотели показать, что придерживаемся того, что подписали, хотя Приштина этого не делает, — заявил Дачич.

По словам министра, Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости государства в ответ на нарушение руководством Косово вашингтонских соглашений: Косово не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации, но стремится к этому. В декабре премьер Косово Альбин Курти передал председательствующей в Совете ЕС Чехии заявку на вступление в Евросоюз.

Ранее Курти заявил о намерении увеличить присутствие НАТО на территории республики. Сейчас власти республики увеличивают число своих солдат и резервистов вместе с расходами на оборону. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Косово таким образом берет курс на эскалацию конфликта.