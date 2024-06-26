«Это не запрещено»: раскрыта позиция Сербии по поставкам снарядов в США Премьер Сербии Вучевич признался, что не хочет запрещать продажу снарядов США

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Милош Вучевич

Компаниям в Сербии не запрещено продавать в третьи страны боеприпасы, заявил премьер-министр страны Милош Вучевич, передает France-Presse. Как подчеркнул глава сербского правительства, он не считает чем-то аморальным производство снарядов, которые в дальнейшем применяют «там, где идет война».

Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США... поскольку это не запрещено, — сказал Вучевич.

Ранее стало известно, что Киев мог через третьи страны получить сербское оружие на сумму около €800 млн. Эти данные подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что поставки товаров военного назначения идут через зарубежные государства, а названная сумма — это заработок «за два или три года».

Политолог и эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич в беседе с NEWS.ru сказал, что информация о том, что сербское оружие попадает на Украину, давно не новость. По его словам, к этому привела политика президента республики Александра Вучича. Важно, чтобы происходящее правильно воспринималось российской стороной, отметил специалист. Он призвал не возлагать вину за действия правительства Сербии на ее народ.