В Сербии обезвредили авиабомбу времен бомбардировок НАТО

В сербском городе Ниш нашли авиационную бомбу, сообщил руководитель сектора по ЧС МВД Лука Чаушич. Предполагается, что она находилась там со времен бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году, передает издание Danas.

Речь идет о снаряде МК 84 массой примерно тысяча килограммов, половина которой приходится на взрывное вещество. Его в настоящий момент вывозят в безопасное место, после чего уничтожат. Местных жителей временно эвакуировали после обнаружения бомбы, однако сейчас им уже разрешили вернуться в свои дома.

Ранее в МИД России заявили, что США и их союзники, ровно 25 лет назад начавшие бомбардировки Югославии, разрушили фундамент безопасности в Европе. Военная операция была предпринята без одобрения СБ ООН, именно тогда Запад запустил процесс подмены легитимных механизмов неким «порядком, основанным на правилах», подчеркнули в дипведомстве.

В ходе военной операции по Югославии было выпущено порядка трех тысяч крылатых ракет и сброшено 80 тысяч тонн авиабомб, отметили в российском министерстве. Там напомнили, что применение боеприпасов с обедненным ураном привело к росту онкологических заболеваний, от которых жители бывшей Югославии страдают по сей день.