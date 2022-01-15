В Сербии начался референдум об изменении конституции в сфере правосудия

В Сербии в воскресенье, 16 января, стартовал референдум по вопросу изменения конституции страны в области правосудия, в частности, он касается процесса избрания судей и прокуроров. Данное изменение в законодательстве является требованием для вступления этой страны в ЕС. По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), пункты для голосования открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск), сообщил ТАСС.

Гражданам зададут вопрос: «Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?», вариантов ответа два — «да» или «нет».

Если граждане проголосуют за изменения в главный закон государства, то судьи будут избираться не парламентом, как было ранее, а решением Высокого совета судейства. В его составе 11 человек — шесть судей, избранных другими судьями, четыре юриста, избранных парламентом, и председатель Верховного суда. В этом случае на выбор судей больше не смогут повлиять министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Трёхлетний испытательный срок для судей также будет отменён.

Изменения коснутся и службы госпрокуроров — они также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров.

Референдум должен был быть организован на всей территории Сербии, включая автономные края — Косово и Метохию и Воеводину. Однако премьер-министр самопровозглашённого Косово Альбин Курти отказался проводить референдум, подчеркнув, что Косово — «суверенное государство» и проведение референдума «другой страны» на его территории невозможно.

В результате США, Великобритания и Евросоюз в совместном заявлении призвали правительство Косово разрешить сербам в крае реализовать своё право голоса. Они подчеркнули важность достижения в рамках этих консультаций прогресса по «всеобъемлющему соглашению, которое раскроет перспективы ЕС и повысит региональную стабильность». Однако власти в Приштине на это ответили отказом.

В ночь на субботу, 15 января, полиция Косово изъяла избирательный материал, направленный для проведения референдума. В результате в РИК было принято решение о том, что сербы, проживающие на территории края, смогут проголосовать в городах Центральной Сербии.

Для итога референдума требуется обычное большинство голосов. Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени.

Большинство жителей государства выступает против этой реформы. Она является обязательным требованием при вступлении страны в Евросоюз, а значительное число граждан идею евроинтеграции не поддерживает. Местные эксперты также заявляют о том, что подобное новшество нарушит баланс между законодательной, исполнительной и судебной властью.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата по требованию премьер-министра Альбина Курти.