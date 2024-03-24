В Сербии начался митинг против сотрудничества с НАТО Жители Белграда вышли на митинг против НАТО в годовщину бомбардировок Югославии

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Жители Белграда вышли на митинг в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии, призывая власти страны прекратить сотрудничество с НАТО, пишет РИА Новости. По данным издания, участники акции принесли транспаранты с лозунгами, осуждающими агрессию блока.

НАТО, марш из Сербии! НАТО — фашисты! НАТО, убийцы, прочь из Сербии! — скандировали местные жители.

Акция протеста началась в 18:00 мск. Члены движения-организатора «Комитет против войны и империализма» в ходе митинга потребовали закрыть канцелярию — представительство блока в сербском военном ведомстве и отказаться от совместных учений с Североатлантическим альянсом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Сербия сталкивается с вызовами, которые естественны для любого государства, отстаивающего свою независимость и ценности. По его словам, в стране разыгрывается давно известный сценарий, по которому Евросоюз и США предпринимают попытки госпереворота, если им не удается привести своих марионеток к власти.

До этого политолог Николай Топорнин выразил мнение, что сербским властям необходимо не допускать усиления протестов, иначе это может привести к серьезным последствиям. Митинги происходили только в Белграде, однако в будущем люди могут выступить в других городах, что приведет к «параличу жизни», констатировал он.