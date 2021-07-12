В Сербии 60% проголосовавших выступили за изменение конституции

В Сербии подвели первые итоги референдума об изменениях в конституции страны в сфере правосудия. Более 60% граждан, принявших участие в голосовании, отдали свой голос за судебную реформу, которая стала обязательным требованием для страны на пути евроинтеграции, заявил президент страны Александр Вучич на брифинге вечером в воскресенье, 16 января, сообщило агентство Tanjug.

По данным обработки материалов с 97,02% избирательных участков, 60,48% выступили за, 39,52% проголосовали против. <...> Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры, — заявил сербский лидер.

Теперь судьи будут избираться не парламентом, как было ранее, а решением Высокого совета судейства. В его составе 11 человек — шесть судей, избранных другими судьями, четыре юриста, избранных парламентом, и председатель Верховного суда. В этом случае на выбор судей больше не смогут повлиять министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Трёхлетний испытательный срок для судей также будет отменён. Изменения коснутся и службы госпрокуроров — они также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров.

Референдум проходил в воскресенье с 07:00 (09:00 мск) до 20:00 (22:00 мск), свои голоса граждане могли отдать на более чем восьми тысячах избирательных участков, расположенных на территории страны, за исключением Косово и Метохии. Правом отдать свой голос обладали свыше 6,5 миллиона человек. Всего, согласно сведениям избиркома, проголосовали 25,25% от общего числа избирателей.

Ранее власти самопровозглашённого Косово запретили проведение голосования в населённых сербами районах, несмотря на обращение к ним международных миссий. В результате США, Великобритания и Евросоюз в совместном заявлении призвали правительство Косово разрешить сербам в крае реализовать своё право голоса. Они подчеркнули важность достижения в рамках этих консультаций прогресса по «всеобъемлющему соглашению, которое раскроет перспективы ЕС и повысит региональную стабильность». Однако власти в Приштине на это ответили отказом.