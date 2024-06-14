В сенате США выдвинули предложение по границам и статусу Украины Сенатор США Вэнс: Украина должна быть нейтральной

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Джеймс Дэвид Вэнс

Нейтральный статус Украины необходимо закрепить, а ее границы заморозить в текущем состоянии, заявил в интервью для The New York Times сенатор США от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс. По его словам, представители военного руководства Соединенных Штатов «выражали все больший скептицизм в отношении возможного стратегического прорыва Украины» на закрытых встречах.

Мне кажется возможным <...>, во-первых, заморозить границы примерно там, где они проходят сейчас, во-вторых, гарантировать независимость Киева, но также его нейтралитет. Это фундаментальное требование России с самого начала. В-третьих, необходимо предоставление американской военной помощи [Украине] на протяжении длительного периода. Полагаю, эти вещи вполне достижимы, — заявил Вэнс.

Ранее Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты не волнует судьба Украины. По его словам, в противном случае президент Джо Байден не стал бы отговаривать Киев от переговоров с Москвой. Также Вэнс выразил возмущение тем, что на Украину отправляются деньги налогоплательщиков США. При этом, уверен политик, средства идут на обогащение «украинских коррупционеров».