В семи областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Кировоградской областях Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. В частности, сигнал звучит в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях на Украине, а также в Одесской, Сумской и Харьковской областях, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Согласно показателям онлайн-карты, сигнал тревоги в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях был включен в 02:38 мск. В Днепропетровской — в 02:43.

Ранее в Одессе на юге Украины, где до этого уже была объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы. Официальные лица об этом также ничего не сказали. Уточняется, что в городе работала система ПВО, первый грохот прозвучал приблизительно час назад. По данным онлайн-карты, тревога в регионе была объявлена с 00:17 мск.

Позавчера, 15 марта, в Одессе также прозвучали хлопки. В местных пабликах пишут, что слышали один из них в районе Ильичевска, он был такой силы, что в окрестностях задрожали стекла. Взрывов было два с разницей в несколько минут.

Кроме того, в ночь на 15 марта характерные звуки раздались и на территории Киева. Местные власти официально информацию не подтверждали. В городской военной администрации рассказали о работе систем противовоздушной обороны рядом с украинской столицей. Воздушная тревога звучала в самой столице, Киевской и Черниговской областях.