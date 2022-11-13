В семи областях Украины объявили об отключении электроэнергии В Киеве и семи областях Украины объявили плановые отключения электроэнергии

В воскресенье, 13 ноября, плановые отключения электроэнергии пройдут в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Таким образом там продолжатся ограничения, действовавшие накануне. Они будут действовать на протяжении всех суток.

13 ноября будут действовать плановые отключения с 00:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, — говорится в сообщении компании.

Также ограничат подачу электричества на подконтрольной Киеву части Донбасса. Как ранее пояснили в «Укрэнерго», урон, нанесенный энергетической инфраструктуре, привел к росту нагрузки на работающую часть электросетей и это может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта. Оператор отметил, что аварийные отключения устранят необходимость еще больших ограничений.

При этом в других областях Украины отключения не запанированы.

Веерные отключения электроэнергии наблюдались на Украине на текущей неделе 9, 10 и 11 ноября.

10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы. В дальнейшем ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины продолжились, что привело к массовым отключениям электричества и проблемам с отоплением по всей Украине.