В семи муниципалитетах Сербии из-за наводнения объявлен режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения введен в семи муниципалитетах Сербии, передает национальное телевидение РТС. Продолжающиеся с четверга дожди сегодня сменились снегопадом. Из-за обильных осадков вырос уровень воды в реках Лим, Грабовица, Рашка и Ибар на севере Черногории, юго-западе Сербии, Косово и Метохии.

На местах формируются кризисные штабы для наблюдения за ситуацией, а в перспективе будут сформированы экспертные комиссии для оценки ущерба. Коммунальные службы усиливают насыпи на берегах. Некоторые муниципалитеты оказались бессильны перед стихией. Согласно видеозаписям, в некоторых районах потоки воды сносят крыши жилых домов.

Армия и полиция Сербии с четверга активно подключились к борьбе с последствиями разлива рек. Спасатели МВД эвакуировали более 80 человек на юго-западе страны, передает ведомство. На береге Ибара были эвакуированы более 120 семей.

Ранее в Калифорнии подтвердили смерть 17 человек из-за потопов. К 11 января из-за ливней и штормов без электричества остались 210 тысяч человек в Калифорнии. В Санта-Барбаре под водой оказались более 100 транспортных средств. Сотрудники экстренных служб спасли около 40 человек.