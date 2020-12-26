В семи департаментах Франции ввели повышенный уровень тревоги из-за урагана

https://static.news.ru/photo/1e075c0e-482c-11eb-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за надвигающегося на Францию урагана «Белла» в семи департаментах страны введён оранжевый (повышенный) уровень метеорологической опасности. В некоторых регионах страны ожидаются порывы ветра до 33 метров в секунду, сильные снегопады и проливные дожди.

Об ухудшении погоды предупредили жителей семи департаментов: Аверона, Канталя, Коррезы, Лозеры и Пюи-де-Дом, а также Финистера и Манша, где ещё накануне отмечали усиление ветра до 27 метров в секунду.

Местами высота снежного покрова будет достигать 40 см <...> Жители обозначенных областей должны принять во внимание, что сырая почва может привести к падению деревьев, — приводит ТАСС сообщение метеорологической службы Франции.

Власти предупредили, что из-за ухудшения погодных условий может быть нарушено движение по автотрассам А89 (Бордо — Лион) и А75 (Клеррмон-Ферран — Безье).

Ранее NEWS.ru писал, что российский город Норильск 13 декабря из-за сильной метели оказался отрезан от других населённых пунктов. ГИБДД закрыло трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель для всех видов транспорта, таким образом, жители не могли добраться даже в другой район города.