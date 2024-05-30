В СДПГ сочли непристойными слова депутата об «аутистических чертах» Шольца Депутат Клингбайль: Штрак-Циммерман должна извиниться перед канцлером Шольцем

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль осудил слова главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) об «аутистических чертах» канцлера ФРГ Олафа Шольца, передает ТАСС. Депутат сказал Bild, что она должна извиниться.

Это вербальный промах, который я считаю совершенно непристойным. Если госпожа Штрак-Циммерман умеет себя вести, то она извинится перед канцлером, — подчеркнул сопредседатель СДПГ.

Депутат напомнил, что демократические партии договорились о честной борьбе на выборах в Европарламент. Другие члены СДПГ также раскритиковали Штрак-Циммерман.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне заявила о «чертах аутиста» у канцлера Германии Олафа Шольца. По словам депутата, политик не способен объяснить гражданам свои действия. Штрак-Циммерман добавила, что речь идет также о социальных контактах Шольца в политической среде.

Парламентарий отметила, до канцлера «невозможно достучаться». Однако при этом, по ее словам, Шольц, как и его предшественница Ангела Меркель, строит свою политику, подстраиваясь под интересы общества.

Перед этими заявлениями канцлер Германии призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь. Шольц предложил предоставить Киеву доступ к миллиардам долларов дохода от замороженных российских активов.