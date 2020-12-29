В СБУ заявили о попытке России похитить сведения о «секретном» оружии

https://static.news.ru/photo/54b4447c-4a6d-11eb-af2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

В 2020 году Служба безопасности Украины пресекла деятельность 11 русских агентов, один из которых пытался передать спецслужбам РФ документацию по «секретному» ракетному комплексу «Нептун».

В ведомстве уточнили, что «агент ФСБ» был задержал на Луганщине. Кроме того, троих агентов задержали на объектах критической инфраструктуры при попытке совершения диверсий, сообщается в Facebook СБУ.

Украинская сторона считает «Нептун» своим «супероружием». Так, командующий ВМС страны Алексей Неижпапа назвал комплекс «прорывом в ракетостроении», а бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал, что комплекс способен легко уничтожить все российские военные корабли в Азовском и Чёрном морях.

Военные эксперты РФ отмечают, что «Нептун» на самом деле является разработкой ещё советских времён. Украинские конструкторы просто позаимствовали основные тактико-технические характеристики.

Ранее NEWS.ru писал, что крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» при определённых условиях может быть опасна для российских кораблей, однако Украина не имеет возможности полноценно применять её потенциал. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что носителей Р-360 у Украины мало для того, чтобы обеспечить необходимый состав залпа, поэтому «не стоит нам сильно волноваться». Он также добавил, что Россия располагает модификациями ракет с дальностью примерно в 2–2,5 раза больше, чем те, которыми хвастается Украина.