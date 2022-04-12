В СБУ подтвердили задержание Медведчука по поручению Зеленского

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подтвердил информацию о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По словам силовика, это было сделано по поручению президента страны Владимира Зеленского.

Ранее глава государства опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, на которой изображён Медведчук в камуфляжной форме и наручниках, и сообщил о проведённой спецоперации СБУ.

По словам Баканова, сотрудники службы — контрразведчики и следователи — «выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского , доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и небезопасную многоуровневую операцию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука» (перевод РИА Новости. — NEWS.ru.).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что он «ничего не может» сказать по поводу задержания Медведчука. Он отметил, что данную информацию необходимо проверить ввиду огромного количества фейков.

Депутат Верховной рады Илья Кива ранее сообщал, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство Медведчука. По его словам, Поклад причастен к убийству бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.