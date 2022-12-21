В СБУ пригрозили перерезать логистику на Крымском мосту Врио главы СБУ Малюк призвал перерезать логистику на Крымском мосту

Фото: rosavtodor.gov.ru

Врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости полностью перерезать логистику на Крымском мосту. В беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук он сказал, что эта потребность якобы исходит из норм международного права, а также действующего законодательства Украины. Более подробную информацию он давать отказался.

В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями традиции войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать логистику там (на Крымском мосту. — NEWS.ru) врагу, — заявил Малюк.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут «наступать» до тех пор, пока Киев не возьмет контроль над Донбассом и Крымом. При этом Зеленский не исключил вхождения полуострова в состав Украины невоенным путем. В Кремле такие заявления оценили как неготовность Киева решать конфликт мирным путем.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские военные не смогут прорваться к Крыму, а также взять под контроль Мелитополь. По его словам, сейчас ситуация на украинском направлении напряженная, но не настолько критическая, чтобы сдавать полуостров.