В СБУ ответили Маску по поводу арестованного американца Гонсало Лиры СБУ: блогер Лира был арестован на Украине за оправдание действий России

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Блогер с гражданством Чили и США Гонсало Лира «был разоблачен» в Харьковской области, где он занимался оправданием действий России и осуждал киевские власти, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на СБУ. Таким образом украинские силовики ответили на обращение предпринимателя Илона Маска.

В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях, — заявили в ведомстве.

Ранее Маск потребовал в своей публикации в Twitter (X) объяснений от президента Украины Владимира Зеленского по поводу ареста Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме. Маск напомнил, что США направили Украине $100 млрд помощи.

В прошлом году Лира заявил, что США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Он утверждал, что в НАТО планировали спровоцировать Москву на применение военной силы в Калининградской области. По мнению журналиста, такой ход был необходим Вашингтону, чтобы отвлечь внимание американцев от внутренних проблем.