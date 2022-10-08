В СБУ отказались комментировать причастность ко взрыву на Крымском мосту Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко отказался говорить о возможной роли СБУ во взрыве на Крымском мосту

Фото: Елена Иванова/РИА Новости

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что не станет комментировать возможную причастность Украины к теракту на Крымском мосту, об этом он сообщил украинскому информагентству УНИАН. Американская газета The Washington Post 8 октября, ссылаясь на источник, заявила, что за взрывом на российском объекте стоят спецслужбы Украины.

Мы это не комментируем, — ответил он на вопрос о роли украинских спецслужб в теракте.

ЧП на мосту случилось утром 8 октября. По версии следствия, на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. По официальным данным, погибли три человека.

В Сети появились кадры, на которых запечатлен взрыв на Крымском мосту. На видео можно заметить, что грузовик, двигавшийся по мосту, внезапно взорвался, в кадре видны огонь и осыпающиеся осколки.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин взрыва грузовика. В СК уже завели уголовное дело в связи с произошедшим.